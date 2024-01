Puchar Narodów Afryki. Senegal łatwo ograł Gambię w swoim pierwszym meczu na turnieju. Kamerun i Algieria tylko z remisami

Puchar Narodów Afryki. Obrońca tytuły zanotował pierwszy zwycięstwo

W drugiej połowie dwie bramki dla Senegalu zdobył Lamine Camara z francuskiego Metz. Na szczególną uwagę zasługuje jego drugie trafienie, bo strzałem zza pola karnego umieścił piłkę w samo okienko bramki rywala. Ta bramka może kandydować do najładniejszego trafienia całego turnieju.

Zwycięzca turnieju sprzed dwóch lat w Kamerunie w swoim pierwszym meczu zmierzył się z Gambią, dla której był to dopiero drugi występ w historii. "Lwy Terangi" objęły prowadzenie już w 4. minucie po ładnej kombinacyjnej akcji i trafieniu Papy Gueye . Tuż przed przerwą sytuacja Gambii skomplikowała się jeszcze bardziej po tym jak z boiska wyleciał za faul bez piłki Ebou Adams .

Puchar Narodów Afryki. Spadkobiercy talentu Samuela Eto'o tylko zremisowali

Puchar Narodów Afryki. "Pustynni Wojownicy" zostali zatrzymani przez Angolę

W ostatnim poniedziałkowym meczu Algieria starła się z Angolą. Starcie planowo zaczęło się dla "Pustynnych Wojowników", bo w 18. minucie objęli prowadzenie po bramce Baghdada Bounedjaha. Mimo dużej przewagi Algierczycy nie potrafili podwyższyć prowadzenia w pierwszej połowie, a to zemściło się po przerwie.

Puchar Narodów Afryki. Poniedziałek 15 stycznia. Wyniki:

Puchar Narodów Afryki. Pogromcy mistrzów Świata zagrają z Namibią

Jedyną reprezentacją, która na poprzednim Mundialu pokonała Francję była Tunezja. Miało to związek z tym, że "Trójkolorowi" mieli już pewny awans i chcieli nieco odpocząć w ostatnim grupowym meczu. Mimo to "Orły Kartaginy" będą zdecydowanym faworytem meczu z Namibią, dla której to będzie dopiero czwarty występ w historii.