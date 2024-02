Puchar Narodów Afryki. Nigeria pokonała Angolę. Demokratyczna Republika Kongo poradziła sobie z Gwineą

Puchar Narodów Afryki. Nigeria - Angola 1:0

W drugiej połowie, po niecałym kwadransie "Czarne Antylopy" znowu miały szansę na zdobycia bramki, jednak tym razem jeden z Angolczyków trafił tylko w słupek. W 74. minucie prowadzenie Nigerii mógł podwyższyć wynik, nawet Victor Osimhen trafił do bramki przeciwnika, ale arbiter dopatrzył się spalonego .

Angola w 4. minucie mogła sensacyjnie objąć prowadzenie, ale Mabululu z bliskiej odległości, trafił wprost w bramkarza. Od tego momentu wszystko już wróciło do normy. Nigeria zdecydowanie przeważała, czego efektem było objęcie prowadzenia w 41. minucie. Po znakomitym kontrataku, bramkę na 1:0 zdobył Ademalo Lookman .

Angola walczyła dzielnie do końca, ale nie potrafiła wyrównać i ostatecznie "Superorły" awansowały do półfinału , w którym zagra z Republiką Zielonego Przylądka lub Republiką Południowej Afryki.

Puchar Narodów Afryki. Demokratyczna Republika Kongo - Gwinea 3:1

Mecz lepiej zaczął się do Gwinei. W 20. minucie wywalczyła karnego, który na bramkę zamienił Mohamed Bayo. Jednak zaledwie siedem minut później do wyrównania doprowadził Chancel Mbemba. Gracz Demokratycznej Republiki Kongo świetnie przyjął piłkę dostarczoną z narożnika boiska i precyzyjnym strzałem wpakował piłkę do bramki.