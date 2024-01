Puchar Narodów Afryki. Wybrzeże Kości Słoniowej po rzutach karnych pokonało Senegal. Republika Zielonego Przylądka także z awansem

Puchar Narodów Afryki. Republika Zielonego Przylądka - Mauretania 1:0

Republika Zielonego Przylądka rzuciła się na rywala od początku. W pierwszej połowie "Niebieskie Rekiny" miały kilka bardzo dobrych szans na zdobycie bramki, ale brakowało wykończenia, które zapewniłoby im prowadzenie. Pierwsza połowa mimo dużej przewagi zakończyła się bezbramkowym remisem.

Po przerwie do głosu doszła Mauretania. W pierwszym kwadransie miała dwie świetne okazje do otwarcia wyniku meczu, ale zawodnicy fatalnie pudłowali. Republika Zielonego Przylądka ponownie zaatakowała w ostatnich 15 minutach. Dwukrotnie fantastycznymi interwencjami popisywał się bramkarz rywali, ale w 86. minucie był spóźniony i we własnym polu karnym sfaulował przeciwnika. Do rzutu karnego podszedł Ryan Mendes i mocnym strzałem dał zwycięstwo i awans swojej reprezentacji.