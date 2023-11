Puchar Polski. Naganne zachowanie Piotra Janczukowicza w meczu ŁKS Łódź - Raków Częstochowa. Złapał sędziego za koszulkę

Piłkarz ŁKS-u dopuścił się karygodnego zachowania. Piłkarski sędzia komentuje

Z dużymi nadziejami podchodzili piłkarze ŁKS-u Łódź do meczu 1/16 finału Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa. Rywalizacja z mistrzem Polski to duże wyzwanie, jednak należy pamiętać, że Raków to także finalista poprzedniej edycji krajowego pucharu, także napięcie przed meczem było spore, bo wizja zatrzymania faworyta kusiła pogrążoną w kryzysie drużynę beniaminka.

Niestety, ŁKS poległ tracąc dwie bramki w dogrywce. Regulaminowy czas nie przyniósł rozstrzygnięcia, więc piłkarze musieli zagrać dodatkowe pół godziny. A w nich... najwięcej było emocji.

Zanim jednak padły pierwsze w tym meczu trafienia, to antybohaterem meczu zdążył zostać napastnik gospodarzy Piotr Janczukowicz. 23-latek stanął przed świetną okazją w 100. minucie gry: minął w polu karnym w efektowny sposób Frana Tudora i mógł pokusić się o uderzenie, które mogłoby ŁKS-owi dać niespodziewany awans.