Jagiellonia Białystok świętuje mistrzostwo Polski. Afimico Pululu próbuje polskiego alkoholu w pióropuszu

Jagiellonia ma pierwsze mistrzostwo

Dotychczas "Jaga" dwukrotnie była wicemistrzem, w latach 2017 i 2018, a w 2010 roku sięgnęła po Puchar Polski. Przed ostatnią serią meczów drużyna ledwie 32-letniego Adriana Siemieńca, najmłodszego trenera z mistrzostwem kraju pod drugiej wojnie światowej, miała tyle samo punktów co drugi Śląsk, ale lepszy bilans bezpośrednich spotkań - 1:2 we Wrocławiu i 3:1 w Białymstoku, co sprawiało, że wygrana z Wartą zapewniała jej historyczny sukces. I właśnie ten element okazał się decydujący, gdyż Śląsk wygrał w Częstochowie z ustępującym mistrzem Rakowem 2:1 i obie czołowe drużyny zakończyły rozgrywki z dorobkiem 63 punktów.

W Białymstoku wspierani przez ponad 22 tys. kibiców gospodarze bardzo szybko pozbawili rywali złudzeń. W piątej minucie prowadzenie dał liderowi Portugalczyk Nene, a sześć minut później po rzucie rożnym na 2:0 podwyższył Taras Romanczuk. W 26. min trzecią bramkę dla gospodarzy uzyskał Hiszpan Jesus Imaz; to jego 13. trafienie w tym sezonie i 81. w polskiej Ekstraklasie.