Kulisy meczu Polska - Austria na Euro 2024. Przemowa selekcjonera Michała Probierza w przerwie i obraz rozpaczy po końcowym gwizdku

Przemowa Michała Probierza w przerwie meczu Polska - Austria na Euro 2024

W materiale opublikowanym na kanale "Łączy nas Piłka" Michał Probierz w przerwie meczu Polska - Austria motywował piłkarzy. Selekcjoner tłumaczył swoim zawodnikom, że "sztuką jest umiejętność wychodzenia z kryzysu" w odniesieniu do fatalnego początku, w którym stracili bramkę po dośrodkowaniu. Później Krzysztof Piątek w 30. minucie wyrównał stan rywalizacji i mecz rozpoczął się na nowo. Piłkarze schodzili z bramkowym remisem po pierwszej połowie.

Kamery "Łączy nas Piłka" zarejestrowały przemowę selekcjonera do piłkarzy w trakcie 15-minutowej pauzy. Całość dostępna na platformie YouTube, od minuty 20:05. Przed nim swoje trzy grosze dołożył jeden z weteranów kadry, Kamil Grosicki. - Atakujemy do przodu, Franek i Zale (Frankowski i Zalewski - red.) od razu ruszamy do przodu! - apelował.