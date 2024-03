Rafał Gikiewicz o swoich reprezentacyjnych marzeniach. "Mądrzejsze osoby powiedziały mi jednak, bym nie tracił na to energii" Jakub Jabłoński

Rafał Gikiewicz sukcesywnie przez kolejnych selekcjonerów był pomijany w powołaniach do reprezentacji Polski. Bramkarz, który swego czasu prezentował dobrą postawę w Unionie Berlin oraz Augsburgu próbował wszystkiego, aby dostać się do drużyny narodowej i zadebiutować w niej. Ostatecznie starania poszły na marne. Jak to komentuje sam piłkarz? - Mądrzejsze osoby powiedziały mi jednak, bym nie tracił na to energii - przyznał w rozmowie z dziennikarzem Interii.