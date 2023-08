Raków Częstochowa - Aris Limassol ONLINE. Po marzenia, czyli Ligę Mistrzów. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Liga Mistrzów. Mecz Raków Częstochowa - Aris Limassol ONLINE

Raków jest dokładnie w połowie drogi do elity. Póki co nietrudno o umiarkowany optymizm, skoro tydzień temu udało się wyeliminować kata polskich zespołów, czyli Karabach Agdam. Szczęście nie opuszcza też w losowaniu. Spodziewany decydujący dwumecz IV rundy przyjdzie rozegrać ze zwycięzcą pary FC Kopenhaga - Sparta Praga. Mało? Aris do Częstochowy przybył z dużym opóźnieniem, spowodowanym opadami gradu. Samolot trzeba było zawrócić, przez co zespół stracił szansę na jedyny trening w Częstochowie.

Aris z należytą starannością podszedł do tego meczu. Zaraz po rozbiciu na Węgrzech białoruskiego BATE Borysów (6:2, 5:3) poleciał na Łotwę, do Rygi, gdzie przez parę dni zaznajamiał się z klimatem porównywalnym do Polski, czyli zupełnie różnym od upałów na Cyprze. Dla mistrza gra dwóch Polaków: to napastnik Mariusz Stępiński i pomocnik Karol Struski. Ten pierwszy przeciw BATE strzelił dwa gole i zapisał asystę. Drugi nie dołożył nic, ale rozegrał więcej minut.