Raków Częstochowa nie zagra w Lidze Mistrzów, ale remis z Kopenhagą zapewnił cenne punkty do rankingu UEFA. Polska zajmuje 21. miejsce

Raków Częstochowa dopisał kolejne punkty w rankingu

Raków Częstochowa przegrał z Kopenhagą w IV rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. To oznacza, że mistrz Polski "spada" do fazy grupowej Ligi Europy. "Medaliki" grają nie tylko dla siebie, ale także dla naszej kraju. Remis nie zapewnił awansu do Champions League, ale zagwarantował kilka cennych punktów w rankingu UEFA. Dzięki rezultatowi 1:1 Polska dopisała 0,125 pkt w tabeli. Obecnie jesteśmy na 21. miejscu. Przed nami jest Chorwacja, która ma 0,150 pkt więcej i dwie drużyny w grze - podobnie jak Polska. Raków jest już pewny fazy grupowej. 31 sierpnia Legia Warszawa powalczy z FC Midtjylland o Ligę Konferencji.

Ranking UEFA: