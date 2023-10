Raków Częstochowa otrzymał od polskiego rządu 35 341 600 złotych na modernizację stadionu

Raków zasilony przez rząd na modernizację stadionu przy Limanowskiego!

Dokładnie 35 341 600 złotych trafiło do klubu spod Jasnej Góry.

Raków Częstochowa będzie chciał coś zrobić ze swoim aktualnym stadionem przy ulicy Limanowskiego. Obiekt aktualnie może pomieścić 5500 kibiców. Z tego też powodu swoje domowe mecze w Lidze Europy "Medaliki" są zmuszone rozgrywać na stadionie Zagłębia Sosnowca. Arena zmagań w Częstochowie nie pasuje do wymogów UEFA. Dlatego władze Rakowa robią co moga, aby jak najszybciej rozpocząć prace modernistyczne. W tym miejscu z pomocą przyszedł polski rząd.

Modernizacja potrzebna na już!

Dzięki wspomnianej modernizacji na stadion przy Limanowskiego będzie mogło przychodzić o trzy tysiące więcej kibiców. Tym samym stadion zasilony brakującymi krzesełkami nadawałby się do użytku na arenie międzynarodowej w europejskich pucharach. Pełny koszt przebudowy stadionu to ok. 60-70 milionów złotych.