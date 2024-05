Raków Częstochowa przedstawił plan przygotowań do sezonu. Zgrupowanie w Arłamowie i siedem sparingów

Raków Częstochowa: plan przygotowań do sezonu 2024/2025

Raków wznowi treningi 16 czerwca - w niedzielę. Tego dnia odbędą się zajęcia na obiektach przy Limanowskiego. Na poniedziałek zaplanowano badania motoryczne. W kolejnych dniach zespół pod okiem nowego-starego trenera będzie przygotowywać się także w Częstochowie.

Przed sezonem Raków wyjdzie na jeden obóz - do Arłamowa. Zgrupowanie odbędzie się w dniach od 23 czerwca do 5 lipca. W planach jest łącznie siedem sparingów -z drużynami z Izraela, Cypru, ale też drużynami Ekstraklasy oraz 1 ligi.

Póki co Raków przedłużył umowę z Franem Tudorem. Do transferu za kilka mln euro szykuje się Vladan Kovacević - łączony z portugalskim Sportingiem Lizbona. Zespół opuścili już Kacper Bieszczad i Marcin Cebula, a w kolejce do pożegnania są Sonny Kittel czy Gustav Berggren. O Szweda według Meczyków ma zabiegać m.in. klub z amerykańskiej MLS.