Raków Częstochowa przekazał dobre wieści. Adnan Kovacević i Srdjan Plavsić mogą zagrać ze Sturmem Graz w Lidze Europy

Raków Częstochowa: Adnan Kovacević i Srdjan Plavsić gotowi do gry

Urazy to największa bolączka mistrza Polski. Kłopoty zaczęły się już na starcie przygotowań, kiedy z powodu zerwanych więzadeł wypadł Ivi Lopez. Potem dołączali kolejni - w tym liderzy obrony, jak Stratos Svarnas czy ostatnio Zoran Arsenić. Póki co do gry nie jest przewidziany także Jean Carlos Silva. Na szczęście z Limanowskiego płyną też dobre wieści.

- Badania Srdjana Plavsicia i Adnana Kovacevicia nie wykazały konieczności pauzy i obaj będą dostępni na mecz ze Sturmem. - poinformował rzecznik Rakowa, Michał Szprendałowicz.

Z powodu podejrzenia kontuzji Kovacević musiał odpuścić drugą połowę z Radomiakiem. Plavsić zszedł z boiska krótko po przerwie. Wobec licznych problemów to właśnie Bośniak z Serbem są na dziś kandydatami do jedenastki na Sturm, odpowiednio na pozycji środkowego obrońcy i wahadłowego.