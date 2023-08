Raport kadrowiczów. Robert Lewandowski z pierwszą asystą w sezonie. Wojciech Szczęsny zachował czyste konto

Włochy: Czyste konto Szczęsnego i Dawidowicza

Od wielu miesięcy najlepszym zawodnikiem naszej reprezentacji jest Wojciech Szczęsny. 33-letni bramkarz formę reprezentacyjną przełożył także na klub. Juventus w 1. kolejce Serie A zmierzył się z Udinese. "Stara Dama" strzeliła trzy bramki, ale co najważniejsze nie straciła żadnego gola. Polski bramkarz mógł cieszyć się z czystego konta. "Szczena" zaliczył pięć interwencji. Polak otrzymał jedną z najwyższych not za to spotkanie.