Motor Lublin i transfery pod Ekstraklasę. Beniaminek chce czterech piłkarzy Jacek Czaplewski

Mbaye N'Diaye strzelił decydującego gola w walce o awans PAP/Adam Warżawa

Motor Lublin po sensacyjnym ograniu Arki Gdynia w finale baraży zaczyna montować skład pod PKO Ekstraklasę. To duże wyzwanie, ponieważ dopiero co miał status beniaminka 1 ligi. Kto trafi do zespołu z Lubelszczyzny? W mediach padły pierwsze cztery kandydatury - w tym z kadr przyszłych ligowych rywali, ale także 2 ligi.