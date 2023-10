Reprezentacja. Kim jest piłkarz awaryjnie dowołany na reprezentację Bartłomiej Wdowik? To nowa twarz w kadrze

Bartłomiej Wdowik to bohater Jagiellonii Białystok. Powołanie nie jest dziełem przypadku

Jagiellonia w tym sezonie idzie jak burza. Na inaugurację co prawda przegrała z Rakowem Częstochowa 0:3, natomiast w kolejnych tygodniach notowała wygrane i wspinała się w ligowej tabeli. Zanotowała cztery ligowe zwycięstwa, później poległa z liderem Ekstraklasy Śląskiem Wrocław, a następnie wróciła na odpowiednią ścieżkę w czterech kolejnych spotkaniach odnosząc aż trzy wygrane i jeden remis. Po drodze odprawiła Śląska Wrocław z kwitkiem w Pucharze Polski.

Z pewnością wielu kibiców reprezentacji Polski zastanawia się, kim jest awaryjnie dowołany Bartłomiej Wdowik. Piłkarz Jagiellonii Białystok zastąpi na najbliższym zgrupowaniu kontuzjowanego Tymoteusza Puchacza . Obecność 23-latka jednak może dziwić, zwłaszcza kibiców, którzy na co dzień nie śledzą poczynań ekipy z Podlasia.

Ważną postacią w tej drużynie jest Bartłomiej Wdowik, który uzbierał już 4 trafienia i 2 asysty. Nominalny lewy obrońca pełni często rolę wahadłowego, który jest motorem napędowym ataków drużyny Adriana Siemieńca. 23-latek grał w każdym meczu w tym sezonie i śmiało można powiedzieć, że to od niego skład rozpoczyna szkoleniowiec białostoczan.

Wdowik trafił do Jagielloni zimą 2020 roku z Odry Opole. Wcześniej występował w Ruchu Chorzów.

Jeżeli chodzi o jego karierę reprezentacyjną, to wyjazd na seniorską kadrę będzie dla niego absolutnym debiutem. Wcześniej grał w kadrze do lat 20 (2 mecze), a także w młodzieżówce, natomiast w drużynie do lat 21 rozegrał ledwie 20 minut.

- To sytuacja, która sprawia mi mnóstwo radości. Zostałem powołany w ostatniej chwili, ale jestem bardzo zadowolony. To po prostu spełnienie marzeń! Miło jest pojawić się na zgrupowaniu reprezentacji Polski - mówił piłkarz w rozmowie z TVP Sport.