Reprezentacja. Michał Probierz wszystkich zaszokuje! Media: Patryk Peda zagra od początku w meczu z Wyspami Owczymi!

Probierz szykuje niespodziankę. Peda od początku na Wyspy Owcze

Zbliżają się dni do premierowego meczu reprezentacji Polski, kiedy w roli selekcjonera zobaczymy Michała Probierza. Na pierwsze zgrupowanie Biało-Czerwonych były trener młodzieżówki już przygotował pierwsze niespodzianki. Mowa o braku Jana Bednarka, który od lat jest etatowym środkowym obrońcą w kadrze.

W jego miejsce Probierz powołał Patryka Pedę, który na co dzień broni barw SPAL, które gra na poziomie Serie C, a więc na trzecim poziomie rozgrywkowym we Włoszech. Peda grał regularnie w młodzieżówce, za której wyniki odpowiadał do niedawna Michał Probierz.