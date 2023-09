Reprezentacja Polski chce zmazać plamę z Kiszyniowa. Jak Biało-Czerwoni poradzą sobie w następnym eliminacyjnym spotkaniu z Wyspami Owczymi?

Słaby początek eliminacji

Wrześniowe mecze o być, albo nie być na Euro 2024?

- Piłkarze chyba wyszli na drugą połowę myśląc, że spotkanie jest już wygrane. Nie możemy tak nigdy myśleć. Można grać lepiej lub gorzej, to część futbolu, ale podejście, pasja, koncentracja - tego nie można stracić. Jeżeli piłkarze tego nie zrozumieją, będzie ciężko awansować na Euro - mówił Santos na czwartkowej konferencji prasowej, podczas której ogłosił powołania do kadry.

Jak wygląda sytuacja w innych eliminacyjnych grupach?

Mecz na PGE Narodowym to nie jedyne piłkarskie emocje w Polsce w najbliższych dniach. Dojdzie bowiem do ciekawego starcia najlepszych obecnie w grupie C reprezentacji Anglii - 12 pkt i Ukrainy - 6 we Wrocławiu. W roli gospodarza wystąpi drużyna ze wschodniej Europy, która z powodu trwającej wojny nie może podejmować rywali w ojczyźnie.