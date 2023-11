Reprezentacja Polski kończy nieudany rok towarzyskim meczem z Łotwą. W jakich nastrojach zagramy baraże w 2024 roku?

Polska - Łotwa, czyli mecz na otarcie łez

Łotwa w grupie D eliminacji zajęła ostatnie miejsce z dorobkiem 3 pkt (jedno zwycięstwo i aż siedem porażek). Probierz nie ukrywa, że liczy we wtorkowy wieczór na skuteczność swoich piłkarzy.

- Wiemy, że od 2021 roku nasza reprezentacja zdobywa mało bramek. Nie było przekonującego zwycięstwa, typu 4:0, 5:0, dzięki czemu kibice byliby szczęśliwi. Potraktujemy wtorkowe spotkanie poważnie - zapowiedział.

W poprzednich dniach zgrupowanie kadry opuścili kontuzjowany Paweł Bochniewicz i chory na anginę Piotr Zieliński, natomiast Patryk Peda i Mateusz Łęgowski dołączyli do kadry młodzieżowej, która zmierzy się we wtorek z Niemcami w eliminacjach mistrzostw Europy do lat 21.

Polska i Łotwa łącznie grały ze sobą dotychczas 15 razy, w tym ośmiokrotnie przed II wojną światową. Biało-Czerwoni zwyciężyli 11 razy, dwukrotnie padł remis, a dwa razy lepsza była Łotwa. Sędzią głównym wtorkowego meczu będzie Czech Ondrej Berka. (PAP)