Baraże o Euro 2024. Polska kontra Estonia niemal na pewno w półfinale. A w finale Walia, Finlandia, Ukraina albo Islandia? Jacek Czaplewski

Baraże o Euro 2024. Polska najprawdopodobniej zagra w półfinale z Estonią, a mecz zostanie rozegrany na PGE Narodowym w Warszawie. Tylko kompletna niespodzianka we wtorek (21 listopada) sprawi, że ten scenariusz się nie ziści. Z kim nasza reprezentacja miałaby natomiast walczyć w finale baraży i czy to będzie także mecz u siebie? To akurat nie jest już tak oczywiste.