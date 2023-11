Reprezentacja Polski. Marcin Bułka zadebiutował w kadrze. Co za seria czystych kont bramkarza Nicei

Marcin Bułka zadebiutował w reprezentacji Polski

Marcin Bułka doczekał się reprezentacyjnego debiutu. Choć był powoływany do kadry zarówno we wrześniu jak i w październiku, to dopiero podczas listopadowych meczów kadry otrzymał szansę gry. Wszedł na drugą połowę w towarzyskim starciu z Łotwą. Jego debiut zapowiedział zresztą na konferencji prasowej selekcjoner Michał Probierz.

Od początku drugiej odsłony Bułka imponował pewnością siebie. Kapitalnie zachował się przy obronie strzału z rzutu wolnego, kiedy uderzał Janis Ikaunieks. Rozgrywający naszych rywali próbował zaskoczyć Bułkę uderzeniem pod ladę, ale golkiper występujący na co dzień w lidze francuskiej nie dał się oszukać.

Bułka fenomenalnie wygląda w tym sezonie. Zagrał w Nicei 12 meczów i aż w dziewięciu zachował czyste konto. Imponuje jego niemożliwa wręcz seria, bowiem od siedmiu meczów nie stracił bramki. Ostatni raz wyjął piłkę z siatki w spotkaniu z PSG, który jego ekipa wygrała 3:2.