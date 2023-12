Reprezentacja Polski. Media: Działacze PZPN mieli do dyspozycji alkohol podczas mistrzostw świata w Katarze. Jest stanowcza reakcja związku!

Reprezentacja Polski. Kolejna afera w PZPN. Związek spieszy z wyjaśnieniem!

Szokujące informacje przed południem podał dziennikarz portalu "Meczyki.pl" Tomasz Włodarczyk . Redaktor po doniesieniach "anonimowego informatora" stwierdził wprost, że podczas zeszłorocznych mistrzostw świata w Katarze działacze Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN) mieli do dyspozycji alkohol. Z pomocą w tym miejscu miały przyjść Ambasada RP w Katarze oraz Ministerstwo Spraw Zewnętrznych. MSZ miało przesłać paczkę do Doha, w której znalazła się wódka oraz kabanosy współpracującej ze związkiem firmy. PZPN bardzo szybko sprostował za pośrednictwem mediów społecznościowych tę informację.

"Wódka i kabanosy trzymane pod kluczem w Katarze?" Dziennikarz zaatakował PZPN!

- Z naszych informacji wynika, że również inne przedstawicielstwa dyplomatyczne korzystały z takich możliwości w celu organizacji swoich przedsięwzięć promocyjnych w czasie Mundialu (np. Ambasada Belgii sprowadziła znaczne ilości piwa)

- dodano.

Nie zmienia to faktu, że transportowanie alkoholu do Kataru było brakiem respektowania obowiązującego tam prawa. Jest to kraj muzułmański, w którym bez pomocy Ambasady RP czy Ministerstwa Spraw Zewnętrznych po prostu tamtejsze służby celne takie napoje w trybie natychmiastowym by zarekwirowały. - Ustawa penalizuje wytwarzanie alkoholu i produkcję napojów alkoholowych, jak również wwóz, wywóz i obrót nimi; w tych przypadkach grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności lub grzywna do 10 tys. kary" - fragment ostrzeżenia MSZ na swojej stronie, cytowany przez portal "Meczyki.pl".