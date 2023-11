Reprezentacja Polski opuszcza Warszawę. Z powodu kapryśnej aury środowy trening odbędzie się w ośrodku Legii w Książenicach

Reprezentacja Polski: Trening pod Warszawą

To z kolei wymusiło odwołanie konferencji prasowej, która pierwotnie miała się odbyć w środę rano w hotelu kadrowiczów w stolicy.

Murawa na bocznym boisku Legii, gdzie trenowali dotychczas podopieczni Michała Probierza, jest w niezbyt dobrym stanie. W efekcie, jak poinformował rzecznik prasowy PZPN i team menedżer reprezentacji Jakub Kwiatkowski, postanowiono przenieść środowy trening biało-czerwonych poza Warszawę - do ośrodka Legii (LTC) w Książenicach.

Od początku zgrupowania doszło już do różnych przesunięć w harmonogramie kadry względem początkowych planów, m.in. przy godzinach treningów oraz konferencji prasowych i ich obsady. Tym razem jednak zaszły bardzo istotne zmiany, jeśli chodzi o program na środę. Powodem jest padający od wielu godzin deszcz .

Trening reprezentacji Polski nie dla mediów

- Ze względu na pogodę i trudne warunki panujące na boisku przy Łazienkowskiej musimy przenieść środowy trening do Książenic na obiekty Legia Training Center. Z uwagi na wydłużony dojazd do LTC oraz inne zaplanowane aktywności, jesteśmy zmuszeni całkowicie odwołać jutrzejszą konferencję prasową - przekazał we wtorek wieczorem Kwiatkowski.