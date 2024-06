Reprezentacja Polski poleciała do Hanoweru. Czas na misję Euro 2024 Bartosz Głąb

Reprezentacja Polski wyleciała do Hanoweru. Łukasz Skorupski / Sebastian Szymański / Instagram Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Reprezentacja Polski we wtorkowe popołudnie wyleciała do Hanoweru, gdzie znajduje się jej baza podczas turnieju Euro 2024. Biało-Czerwoni do Niemiec wylecieli z niemal godzinnym opóźnieniem, ale na twarzach piłkarzy było widać uśmiech. Co ważne, kontuzjowany Robert Lewandowski bez większych problemów również zameldował się na pokładzie samolotu.