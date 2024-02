Reprezentacja Polski. Wróci Karol Linetty?

W piątek (1 marca) Michał Probierz chce ogłosić szeroką kadrę na baraże o Euro 2024. Karol Linetty ma duże szanse, by pojawić się w drużynie pierwszy raz od września. Selekcjoner szuka bowiem godnego kandydata na pozycję numer sześć lub osiem, a taką charakterystykę posiada 28-latek.

Dlatego w poniedziałek Sebastian Mila jako członek sztabu szkoleniowego wybrał się do Włoch, by obejrzeć Karola Linettego w akcji na tle odbudowanej Romy. Niestety, kandydat do kadry wszedł dopiero w 80 minucie. Do tego czasu pobyt umilała więc dyskusja ze Zbigniewem Bońkiem, który jest stałbym bywalcem na Stadio Olimpico.

- Karol Linetty niestety na ławce - anonsował jeszcze przed pierwszym gwizdkiem były prezes PZPN, najwyraźniej zasmucony tym faktem.

