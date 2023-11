Reprezentacja Polski U17 zagra na Mistrzostwa Świata. Pierwszy mecz rozegra 11 listopada z Japonią. Pierwszy Mundial w XXI wieku

Reprezentacja Polski awansowała na Mistrzostwa Świata U17

Piłkarze Rafała Lasockiego zapewnili sobie prawo gry na Mistrzostwach Świata U17, które potrwają od 10 listopada do 2 grudnia. Gospodarzem turnieju będzie Indonezja, która przejęła prawa organizacyjne od Peru.

We wrześniu Biało-Czerwoni rozpoczęli kwalifikacje do Mistrzostw Europy, które w przyszłym roku zostaną rozegrane na Cyprze. W trzech spotkaniach zanotowali komplet zwycięstw: z Łotwą (3:0), Mołdawią (3:0) i Szwecją (2:1).

Z pierwszego miejsca, obok drugiej Szwecji, zapewniła sobie awans do drugiej rundy Mistrzostw Europy U17.

Natomiast pod koniec października reprezentacja Polski do lat 17 rozegrała na Cyprze trzy mecze towarzyskie: z Portugalią (2:5), z Holandią (2:1) i Cyprem (0:1).

W 19. edycji Mistrzostw Świata U17 zagra 20 drużyn. Tytułu wywalczonego przed czterema laty będzie bronić Brazylia, która trafiła do grupy C z Iranem, Nową Kaledonią oraz Anglią.