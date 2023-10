Reprezentacja Polski U-19 zremisowała z Niemcami (3:3) w eliminacjach do Euro. Biało-Czerwoni trzy razy wygrywali, błysk Drachala

Eliminacje Euro U-19. Polska remisuje z Niemcami!

W drugiej części spotkania przyjezdni zza zachodniej granicy zdołali w Bydgoszczy doprowadzić do wyrównania. Po niefortunnym wyjściu Marcela Mendesa-Dudzińskiego piłka uderzona przez Dżenana Pejcinovicia minęła polskiego golkipera i wpadła do siatki Biało-Czerwonych.

Biało-Czerwoni kapitalnie rozpoczęli spotkanie z Niemcami i już od 14. minuty za sprawą Juniora Nsangou , który pewnie wyegzekwował "jedenastkę" i zmylił bramkarza rywali zza naszej zachodniej granicy. Młodzi kadrowicze jednak za długo nie pocieszyli się ze zdobytego prowadzenia. Juniorzy "Die Mannschaft" w 22. minucie doprowadzili do wyrównania. Konkretnie za sprawą pomocnika Maurice Krattenmachera .

Z kolei w 78. minucie pomocnik Rakowa Częstochowa ustrzelił dublet. 18-letni Drachal oddał piekielnie mocny strzał sprzed pola karnego, futbolówka jeszcze po drodze odbiła się od jednego obrońcy niemieckiego zespołu i wpadła do siatki. Jednak tak jak w przypadku dwóch pozostałych trafień radość drużyny Wojciecha Urbańskiego nie trwała długo. Po raz kolejny dał się we znaki Pejcinović, który doprowadził znowu do rezultatu remisowego.

Polacy po remisie w trzecim meczu eliminacji do euro 2024 do lat 19 z Niemcami (3:3) zajmują drugie miejsce z dorobkiem czterech punktów. Do tej pory zanotowali jedną porażkę z Macedonią Północną na inaugurację (0:2), zwycięstwo z Kazachstanem (3:0).

U-19 Polska - Niemcy 3:3 (2:1)

Bramki: Nsangou 14', Drachal 24', 78' - Krattenmacher 22', Dżenan Pejcinović 59', 82'

Żółte kartki: Barczak 17', Drachal 37', 90+6' - Suso 90+3', Baum 90+4'

Spotkanie zostało rozegrane w Bydgoszczy na stadionie Zawiszy