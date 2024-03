Mecze reprezentacji Polski. W czerwcu Turcja i Ukraina

- Zakończyliśmy negocjacje w sprawie organizacji dwóch spotkań towarzyskich. Nasza reprezentacja 7 czerwca zmierzy się z Ukrainą, a 10 czerwca zagramy z Turcją. Będziemy gospodarzem obu tych spotkań. Szczegóły co do miejsca podamy w ciągu najbliższych kilkunastu dni - ogłosił w mediach społecznościowych prezes PZPN Cezary Kulesza.

Mecze z Ukrainą i Turcją odbędą się pomiędzy barażami o Euro 2024 a samym turniejem w Niemczech. Po nim z kolei nasza reprezentacja zacznie we wrześniu udział w nowej edycji Ligi Narodów.

Potencjalnie z Turcją moglibyśmy zagrać na PGE Narodowym w Warszawie. Mecz z Ukrainą mógłby się odbyć na przykład we Wrocławiu, Gdańsk lub Poznaniu.

W najnowszym, marcowym rankingu FIFA Ukraina zajmuje 24. miejsce (spadek o dwie pozycje), Turcja jest na 35. miejscu (awans o dwa), natomiast Polska na 30. miejscu (awans o pozycję).

Żaden piłkarz z obecnej kadry nie zagrał przeciw Turcji, bo ostatni mecz z Polską odbył się gdy wielu z nich nie było nawet na świecie - w 1993 roku. W 2020 roku zagraliśmy za to towarzysko z Ukrainą na Stadionie Śląskim. Wygraliśmy 2:0, po golu strzelili Jakub Moder z Krzysztofem Piątkiem. Naszych wschodnich sąsiadów udało nam się też pokonać na Euro 2016 we Francji, gdy w grupie jedyną bramkę na wagę awansu do 1/8 finału zdobył Jakub Błaszczykowski.