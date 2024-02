Reprezentacja Polski. Znamy plany Michała Probierza w najbliższym czasie. Poza losowaniem Ligi Narodów obejrzy mnóstwo meczów

Reprezentacja Polski. Znamy plany Michała Probierza

- Intensywnie Michał Probierz spędzi najbliższe dni: jutro w Paryżu losowanie Ligi Narodów, a później 24. kolejka Serie A: piątek Salernitana - Empoli (Walukiewicz, Bereszyński, Żurkowski), sobota Roma - Inter (Zalewski), niedziela aż dwa mecze Monza - Verona (15.00, Dawidowicz, Świderski), Milan - Napoli (20.45, Zieliński), poniedziałek Juve - Udinese (Szczęsny, Milik). Możliwe, że selekcjoner Biało-Czerwonych zobaczy 9 Polaków w akcji w 4 dni! Czy jakiekolwiek minuty dostanie "Zielu"? - to pytanie nie tylko tego meczu, ale i najbliższych tygodni. "Od razu zaczynam od trio Walukiewicz-Bereszyński-Żurkowski. Nie ma to jak obserwacja z trybun

Piotr Zieliński walczy z czasem

Co z Piotrem Zielińskim, który poszedł na wojnę z SSC Napoli po ogłoszeniu swojej decyzji w związku z transferem do Interu Mediolan? A no klub spod Wezuwiusza zdecydował się go wykreślić z kadry na Ligę Mistrzów oraz zredukować mu minuty w lidze. Niewykluczone jednak, że Michał Probierz swojego podopiecznego w ostatnich minutach mógłby zobaczyć 29-letniego pomocnika. Więcej o temacie Zielińskiego pisaliśmy TUTAJ.