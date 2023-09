Reprezentacja. Trener Wysp Owczych Hakan Ericson: Jesteśmy świadomi sytuacji w polskiej kadrze, ale skupiamy się na sobie

- wspomniał.

Szkoleniowiec, który prowadzi ekipę Wysp Owczych od 2019 roku, przyznał, że wie o kłopotach i kontrowersjach wewnątrz polskiego zespołu, słyszał o wywiadzie Roberta Lewandowskiego, w którym ten pośrednio skrytykował partnerów z kadry.

Jesteśmy oczywiście świadomi tej sytuacji, ale skupiamy się na sobie, bo trudno wyrokować, jaki wpływ może to mieć na gospodarzy. Jeśli Lewandowski używa takich słów, to może chce pobudzić polską reprezentację, wskrzesić ją na nowo...

- powiedział Ericson.

Wyspy Owcze liczą ok. 50 tysięcy mieszkańców, czyli tyle, ile mogą pomieścić trybuny PGE Narodowego.

Na reprezentacyjnej arenie w Szwecji też mogliby się zmieścić wszyscy obywatele Wysp Owczych. To wymowny fakt, który sprawia, że gra na takich obiektach jest czymś wyjątkowym. Traktujemy to jako inspirację, wyzwanie, a my lubimy wyzwania