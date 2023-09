Reprezentacja. Tyle widzów zasiądzie dziś na PGE Narodowym w meczu Polska - Wyspy Owcze. Prawie cała populacja naszych rywali!

Ile kibiców obejrzy mecz Polska - Wyspy Owcze?

Z pewnością nie ma ogromnej "pompy", to znaczy fantastycznej aury wokół kadry narodowej. Biało-Czerwoni ostatnio zawodzą - zebraliśmy ledwie trzy punkty w trzech meczach eliminacji mistrzostw Europy, a dzisiejszy rywal, a więc Wyspy Owcze, to nie jest klasowa drużyna.

Kibice jednak i tak licznie przybędą na mecz. Ile fanów zasiądzie na PGE Narodowym? Według najnowszych doniesień około 45 tysięcy kibiców obejrzy to widowisko z wysokości trybun. Takie są orientacyjne szacunki. Pojemność największego stadionu w Polsce to 58 580 miejsc, a więc do zapełnienia stadionu jeszcze sporo brakuje.