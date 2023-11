Reprezentacja u17. Wkrótce rozpoczynają się mistrzostwa świata w Indonezji. Selekcjoner Marcin Włodarski: Celem dwa zwycięstwa w grupie

Mistrzostwa świata u17 w Indonezji 2023. Z kim gra reprezentacja Polski?

Patrzymy jednak głównie na siebie i dyspozycję naszych zawodników. Celem krótkoterminowym są co najmniej dwa zwycięstwa w fazie grupowej. Chcielibyśmy zacząć turniej od wygrania pierwszego meczu – od dawna nas Polaków nie było na takiej imprezie i zależy nam na tym, żeby od razu pokazać, co potrafimy

Polacy trafili na bardzo trudną grupę, bo zmierzą się z mistrzem Azji Japonią , mistrzem Afryki Senegalem oraz jednym z faworytów turnieju Argentyną . Bez dwóch zdań nie są to łatwi rywale, ale selekcjoner Marcin Włodarski nie jest pesymistą.

Awans do najlepszej czwórki na imprezie oznaczał dla kadry Włodarskiego także bilet na mundial. Ten zostanie rozegrany w Indonezji. Start imprezy 10 listopada.

Już wkrótce rozpoczyna się impreza z udziałem reprezentacji Polski do lat 17. Kadra prowadzona przez trenera Marcina Włodarskiego najpierw oczarowała podczas turnieju mistrzostw Europy na Węgrzech, gdzie awansowała do półfinału przegrywając z późniejszymi triumfatorami, Niemcami.

- powiedział trener w rozmowie z TVP Sport.

Polacy przebywają na Bali, gdzie przechodzą aklimatyzację, a także przygotowują się do turnieju. Z kolei we wtorek 7 listopada kadra wybywa do Bandungu, i tam rozpocznie się mikrocykl treningowy.