Reprezentacja. Wojciech Szczęsny gotowy na mecz z Wyspami Owczymi! Bramkarz Juventusu ostatnio narzekał na uraz

Media: Wojciech Szczęsny gotowy na mecz z Wyspami Owczymi

Najpewniej Wojciech Szczęsny zagra od początku w pierwszym meczu wrześniowego zgrupowania reprezentacji. Występ bramkarza Juventusu stał wcześniej pod znakiem zapytania, na kadrę przyjechał z drobnym urazem, który wykluczył go z gry w dwóch poprzednich kolejkach ligowych - z Bolonią (1:1) i Empoli (2:0).

Marcin Bułka, obecny podstawowy golkiper francuskiej Nicei doczekał się pierwszego w życiu powołania do dorosłej reprezentacji Polski. Fernando Santos wskutek kontuzji Łukasza Skorupskiego oraz…

Wszystko jednak wskazuje na to, że to Szczęsnego zobaczymy między słupkami na PGE Narodowym. Jest zdrowy, gotowy do gry, o czym poinformował dziennikarz Radia ZET Mateusz Ligęza.