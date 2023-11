Reprezentanci odbyli męską rozmowę na środku boiska po meczu Polska - Czechy. Przemawiali m.in. Wojciech Szczęsny i Kamil Grosicki

Reprezentanci Polski porozmawiali na murawie. Co poszło nie tak?

Przemowa została zakłócona przez... kibiców. Dwóch młodych fanów podbiegło do zawodników po zdjęcie. To kolejny tego typu incydent. Po meczu z Wyspami Owczymi kiedy Robert Lewandowski schodził już do szatni, podbiegł do niego młody kibic reprezentacji. Stewardzi błyskawicznie chcieli odciągnąć chłopca od kapitana reprezentacji. Gracz FC Barcelony interweniował i zatrzymał ochroniarzy. Zamienił kilka słów z fanem, a następnie wręczył mu swoją koszulkę meczową.