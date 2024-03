Jan Bednarek i Jakub Moder na Lech Poznań - Warta Poznań

Moder z Bednarkiem to póki co jedyni polscy piłkarze, którzy już zjechali do kraju na nadchodzące zgrupowanie reprezentacji Polski. Brighton następny mecz zagra dopiero 31 marca z Liverpoolem, a Southampton na zapleczu angielskiej ekstraklasy dwa dni wcześniej podejmie Middlesborough. Dlatego też obaj zawodnicy mogli szybciej niż reszta kadrowiczów opuścić swoje kluby i zawitać ponownie do stolicy Wielkopolski spotkać się ze swoimi rodzinami.