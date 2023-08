Robert Lewandowski świętuje 35. urodziny. Czego jeszcze można spodziewać się po kapitanie reprezentacji Polski? Czy odzyska dawny blask?

Gwiazda Lewandowskiego dalej świeci

Dobry wiek dla gwiazd futbolu

Urodzony we wrześniu 1985 roku Chorwat Luka Modrić krótko przed skończeniem 35 lat zdobył z Realem mistrzostwo Hiszpanii. Dwa lata później triumfował w Lidze Mistrzów, a z kadrą narodową zajął trzecie miejsce na mundialu w Katarze.

Ten wiek okazał się również szczęśliwy dla Karima Benzemy. Francuz w roku swoich 35. urodzin, czyli w 2022, triumfował z Realem Madryt w Lidze Mistrzów , a kilka miesięcy później odebrał "Złotą Piłkę" dla najlepszego zawodnika na świecie. Jest również oficjalnie wicemistrzem świata 2022, ale w Katarze nie zagrał z powodu kontuzji (był zgłoszony do kadry na turniej).

I właśnie jako 35-latek wybitny piłkarz pochodzący z Madery - we wrześniu 2020 roku - zdobył swoją setną bramkę w reprezentacji narodowej (obecnie ma ich 123 w 200 meczach).

Starszy od niego o cztery lata Szwed Zlatan Ibrahimović (ur. w październiku 1981) przeszedł w 2016 roku z Paris Saint-Germain do Manchesteru United i niespełna rok później, wciąż jeszcze jako 35-latek, triumfował z tym klubem w Lidze Europy.

We współczesnym futbolu w metryki piłkarzy zagląda się rzadziej niż kiedyś. A i czas jakby płynął dla zawodników wolniej.

Jeden z najlepszych polskich piłkarzy w historii Zbigniew Boniek zakończył karierę w wieku 32 lat - w 1988 roku, zarówno w klubie (AS Roma), jak i reprezentacji.

Jego wybitny kolega, starszy o rok Francuz Michel Platini, z którym występował i świetnie się rozumiał w Juventusie Turyn, również zawiesił buty na kołku jako 32-latek - w 1987 roku.

Obecnie kończenie kariery w tym wieku to rzadkość. W piątek pożegnanie z futbolem ogłosił były reprezentant Anglii Theo Walcott, który większość sezonów (2006-18) spędził w Arsenalu. Ma "tylko" 34 lata, ale to była długa kariera. W kadrze zadebiutował w maju 2006 roku (z Węgrami na Old Trafford), zostając w wieku 17 lat najmłodszym piłkarzem pierwszej reprezentacji Anglii w jej historii.