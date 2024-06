Robert Lewandowski zasiądzie na ławce w meczu Polska - Holandia. Zagra? Otóż nie - wynika ze słów Michała Probierza

Mecz Polska - Holandia: Robert Lewandowski rezerwowym

Bo wbrew informacji Probierza Lewandowski na ławce rezerwowych pozostanie. Zostanie wpisany do protokołu , bo pozwala na to regulamin. Z poziomu murawy, nie trybun duchem wesprze drużynę.

W ubiegły poniedziałek Lewandowski nabawił się urazu podczas pierwszej połowy towarzyskiego meczu z Turcją (2:1) w Warszawie. To nie był blef . Poczuł ból i zszedł z boiska. Co więcej, opuści mecz Euro z Holandią.

W roli kapitana Lewandowskiego zastąpi Piotr Zieliński. Kto natomiast wystąpi w ataku? Największe szanse od pierwszej minuty mają wracający do zdrowia Karol Świderski oraz Adam Buksa. Dopiero w dalszej kolejności wymienia się Krzysztofa Piątka.

Druga niewiadoma w składzie to wybór środkowego obrońcy. Dopiero wieczorem w przeddzień meczu okaże się czy ze względów zdrowotnych do gry zostanie dopuszczony Paweł Dawidowicz. Jeśli się to nie stanie, na środku zobaczymy najpewniej Bartosza Salamona.

Możliwy skład Polski na Holandię: Wojciech Szczęsny - Jan Bednarek, Bartosz Salamon (Paweł Dawidowicz?), Jakub Kiwior - Przemysław Frankowski, Jakub Moder, Bartosz Slisz, Nicola Zalewski - Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Adam Buksa (Karol Świderski?).