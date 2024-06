Ostatni trening przed pierwszym reprezentacji Polski na Euro 2024 przeprowadzony został w Hanowerze, a nie na Volksparkstadion w Hamburgu, gdzie już jutro o godz. 15 zagramy z Holandią. Powodem takiego stanu rzeczy jest dbałość o murawę na obiekcie HSV Hamburg. Rozegrane zostaną tam aż cztery mecze fazy grupowej, a przez wzgląd na dużą ilość opadów na północy Niemiec, organizatorzy bali się o stan nawierzchni.

Selekcjoner Michał Probierz przekonywał, że dla niego to żaden problem. W związku z tym przedmeczowy trening zaplanowany został na godz. 11:30 na obiektach akademii Hannoveru 96. Znów zabrakło na nim Roberta Lewandowskiego, ale z brakiem naszego kapitana w starciu z "Oranje" już wszyscy zdążyli się pogodzić. Gorzej, że do zajęć z drużyną wciąż nie wrócił Paweł Dawidowicz, którego sztab medyczny chciał postawić na nogi przed meczem z Holandią. Wszystko wskazuje na to, że ta sztuka się nie uda.