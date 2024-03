Robert Page nie przebierał w słowach na pomeczowej konferencji prasowej. Jest już tylko gotowy na finał z Polską. "Wiemy, co mamy zrobić"

- tłumaczył

Nieoficjalnie: Daniele Orsato poprowadzi mecz Walia - Polska w finale baraży o Euro 2024

- Wiemy, że jeśli rozegramy mecz klasy A, jak z Chorwacją (wygrana 2:1 w październiku ubiegłego roku) lub Finlandią, to wynik będzie jasny. Wiemy, co mamy zrobić. Nie robi to na nas wrażenia - zapowiedział Page. - Zasmakowaliśmy gry na wielkich turniejach i całkiem nam się to podobało