Sceny w meczu Niemcy - Dania na Euro 2024. Duńczyk Joachim Andersen strzelił nieuznanego gola i sprokurował karnego. Akcja po akcji Jacek Czaplewski

Radość a po niej ręka. Wielki pech Duńczyka TVP Sport

My już znamy największego pechowca Euro 2024. To Joachim Andersen. W meczu 1/8 finału Niemcy - Dania ten duński obrońca najpierw strzelił nieuznanego gola, a po chwili zagrał ręką we własnym polu karnym, co skończyło się objęciem prowadzenia przez gospodarzy turnieju. Wszystko wydarzyło się w mgnieniu oka, karty rozdawał... VAR.