Ed Sheeran i flaga Bydgoszcz. Kibice na meczu Anglia - Słowacja na Euro 2024

Angielska flaga "Bydgoszcz" należy do Polaka. Co uważniejsi widzieli go choćby na meczach Synów Albionu w Katarze podczas Mundialu sprzed niespełna dwóch lat. Za drużyną jeździ natomiast od... 1999 roku.

Zdjęcia kibiców z meczu Anglia - Słowacja