Sędzia Szymon Marciniak bezbłędnie poprowadził mecz Szwajcaria - Włochy. Zostanie na Euro 2024?

Euro 2024. Udany występ Marciniaka w meczu Szwajcaria - Włochy

Grała w końcu Szwajcaria, w której siedzibę ma UEFA, z Włochami, z których pochodzi szef sędziów Roberto Rosetti. To on według hiszpańskich mediów miał ostatnio zrugać Polaka za zepsucie akcji Bayernu Monachium w półfinale z Realem Madryt. Decyzję o przedwczesnym odgwizdaniu spalonego nazwał haniebną.

Szwajcaria wyrzuciła Włochy z Euro 2024. Beznadziejna gra mistrzów Europy

Ani razu Marciniak nie musiał zasięgać wiedzy od kolegów z VAR, czyli Tomasza Kwiatkowskiego i Bartosza Frankowskiego, a przynajmniej nie w sprawie, która byłaby istotna dla przebiegu meczu.

Trzeba przyznać, że polscy sędziowie wyciągnęli wnioski z bolesnej akcji. Gdy w pierwszej połowie na bramkę sunął Breel Embolo, asystent nie podniósł chorągiewki. Akcja skończyła się celnym strzałem.

Marciniak skrócił męki Włochów, doliczając tylko dwie minuty. W całym meczu pokazał trzy żółte kartki - wszystkie dla zawodników przegranej drużyny.

Wszystko wskazuje na to, że Marciniak w przeciwieństwie do Włochów pozostanie na Euro. W jego zasięgu jest co najmniej jeden z półfinałów. Wcześniej w grupie zagwizdał Belgom i Rumunom.