Skład Rakowa Częstochowa na mecz z Atalantą Bergamo w Lidze Europy. Nie ma kontuzjowanego Frana Tudora Jacek Czaplewski

Fran Tudor wypadł z powodu urazu PAP, Zbigniew Meissner Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Raków Częstochowa ogłosił wyjściowy skład na mecz z Atalantą Bergamo w pierwszym meczu fazy grupowej Ligi Europy. Mistrz Polski zaczyna we Włoszech w jedenastce dalekiej od optymalnej. Do listy kontuzjowanych dołączył niestety Fran Tudor. Chorwata brakuje nawet na ławce rezerwowych z powodu kontuzji. Zastępuje go na wahadle Rumun Deian Sorescu.