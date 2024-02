Skrót meczu Arka Gdynia - Stal Rzeszów 5:1 [WIDEO]. Ekipa z Trójmiasta idzie po awans do Ekstraklasy!

Arka nie zwalnia tempa. Na inaugurację rundy wiosennej lider 1. ligi pokonał w Warszawie Polonię 3:0, a w drugim spotkaniu zwyciężył przed własną publicznością Stal Rzeszów 5:1. Spotkanie nie rozpoczęło się jednak po myśli gospodarzy, bowiem w 18. minucie Stal objęła prowadzenie po strzale z rzutu karnego reprezentanta Luksemburga Sebastiena Thillego.

- Nasze zwycięstwo jest okazałe i jednoznaczne, ale chciałbym zacząć od trudnych momentów, bo one były. Pierwszy to niespodziewana strata bramki po kontrowersyjnym karnym, ale chciałbym usprawiedliwić sędziów, bo widziałem powtórkę i takie "11" będą odgwizdywane. Po stracie gola byłem jednak spokojny, bo utrzymywaliśmy intensywność gry i od pierwszej minuty dochodziliśmy do sytuacji - zauważył trener Arki Wojciech Łobodziński.