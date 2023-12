Skrót meczu Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Wisła Kraków 2:1. "Słoniki" pokonały "Białą Gwiazdę" i zwolniły Sobolewskiego

Bramki z meczu Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Wisła Kraków

Od dłuższego czasu posada Radosława Sobolewskiego wisiała na włosku. Wisła Kraków prezentowała się przeciętna i wygrana w Derbach Małopolski z Bruk-Bet Termalicą mogła uspokoić nastroje i wywindować tuż za podium zaplecza PKO Ekstraklasy.

W 27. minucie Wiktor Biedrzycki faulował w polu karnym Mikiego Villara i po weryfikacji VAR sędzia Paweł Raczkowski podyktował rzut karny. Chwilę później Szymon Sobczak zamienił go na bramkę mocnym uderzeniem przy lewym słupku. Jeszcze przed przerwą "Słoniki" zdołały odwrócić losy meczu. Najpierw, również po interwencji VAR, do remisu doprowadził Lukas Spendlhofer, a kilka minut później prowadzenie zapewnił Florentin Purece, wykorzystując dokładne dośrodkowanie z prawej strony i niepewne wyjście z bramki Alvaro Ratona. Taki wynik utrzymał się do końca spotkania. Po nim Radosław Sobolewski złożył dymisję, która została przyjęta. Wśród kandydatów do przejęcia 13-krotnego mistrza Polski wymieniany jest Adam Nawałka.