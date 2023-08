Skrót meczu Getafe - FC Barcelona 0:0 [WIDEO]. Bez karnego w doliczonym czasie. Ręka u Gaviego zamiast faulu na Araujo

Najciekawsze akcje z meczu Getafe - FC Barcelona

Barcelona nie wygrała na stadionie Getafe od 2019 roku i póki co tak pozostanie. Niedzielny mecz na rozpoczęcie sezonu okazał się męką. Bolesną, bo naznaczoną siniakami.

Getafe zagrało to, co lubi najbardziej. Jego piłkarze walczyli tak zaciekle, że sędzia co chwilę musiał sięgać po kartki. Skończyło się na trzech czerwonych (w tym dla trenera Xaviego) oraz dziesięciu żółtych. Co jednak ciekawe, najpierw wyleciał Raphinha za uderzenie rywala łokciem.

Barcelona oddała znacznie więcej strzałów, ale też nic nie wskórała. Raz obiła słupek, po akcji ze spalonego prosto w bramkarza trafił debiutujący Ilkay Gundogan, a po główce Roberta Lewandowskiego jeden z obrońców wyekspediował piłkę z dala od linii bramkowej.

Mecz trwał aż 116 minut. Tuż przed końcem arbiter pobiegł do monitora, by rozstrzygnąć czy Barcelonie należy się rzut karny. Po obejrzeniu zapisu z kilku kamer orzekł, że nie, bo ewidentny faul na Ronaldzie Araujo poprzedziło zagranie ręką Gaviego.