Reprezentacja Polski w Amp Futbolu rozpoczęła mistrzostwa Europy. Grecy rozgromieni w pierwszym meczu Jakub Jabłoński

Reprezentacja Polski w amp futbolu rozpoczęła mistrzostwa Europy TVP Sport

Reprezentacja Polski w Amp Futbolu w niedzielę o godzinie 12:00 rozpoczęła zmagania na mistrzostwach Europy. We francuskim Evian mierzyli się z reprezentacją Grecji i nie pozwolili na nic więcej swoim rywalom. Biało-Czerwoni grając pierwsze skrzypce pokonali Greków 7:0. Jak otwierać wielki turniej to tylko w takim stylu. Oto jeden z faworytów do złota!