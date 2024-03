Śląsk Wrocław nie zdołał wygrać z beniaminkiem. Puszcza Niepołomice wywalczyła punkt z wiceliderem

Śląsk Wrocław bez błysku. Kamil Zapolnik chciał wymusić rzut karny

Przed meczem Jacek Magiera mówił, że Śląsk nie bierze pod uwagę innego rezultatu niż zwycięstwo w meczu z beniaminkiem, gdyż każdy inny rezultat będzie oddalał wrocławian od liderującej Jagiellonii Białystok. Jednak gospodarze rozpoczęli to spotkanie dość spokojnie, nie rzucili się na przeciwnika.

Po raz pierwszy w polu karnym Puszczy zakotłowało się dopiero pod koniec pierwszego kwadransa. Nahuel Leiva nieźle wrzucił w pole karne gości, tam skiksował Aleks Petkow, ale za jego plecami stał rodak - Simeon Petrow. Ten oddał strzał, ale Oliwier Zych wraz z pomocą Wojciecha Hajdy zdołał skutecznie interweniować.

Kilka minut później zakotłowało się w polu karnym Śląska. Kamil Zapolnik ruszył do prostopadłego podania, wpadł w pole karne gospodarzy i padł jak rażony piorunem. Arbiter Karol Aryl początkowo wskazał na "wapno", jednak po obejrzeniu sytuacji na monitorze VAR, zdecydował się cofnąć swoją decyzję i ukarać snajpera Puszczy żółtą kartką za popularne "padolino".

Analiza VAR potencjalnego rzutu karnego dla Puszczy Niepołomice. Screen Canal+ Sport

Dalszy przebieg meczu był dość senny. Wyglądało to tak, jakby wicelider tabeli bał się zaatakować i czekał na błąd przeciwnika. Kibice wrocławian czekali na szansę swojego zespołu aż do 43. minuty. Wtedy to Aleks Petkow doszedł do strzału głową po wrzutce z narożnika boiska, ale ponownie obronną ręką wyszedł bramkarz beniaminka.