Sławomir Peszko podał skład reprezentacji Polski na Wyspy Owcze. Tomasz Hajto skreślił trzech w tym Wojciecha Szczęsnego. Woli Marcina Bułkę

Hajto o wyniku Wyspy Owcze - Polska: 4:0 albo 5:0 na luzie

- Wojciech Szczęsny - zaczął rozpisywać swój skład Peszko, na co siedzący Hajto odpowiedział: - No ja bym się już nie zgodził. Peszko stanął jednak na swoim, dokładając m.in. Patryka Pedę na środku obrony, Damian Szymańskiego w drugiej linii czy osamotnionego Arkadiusza Milika w ataku.

Po chwili do tablicy podszedł Hajto, żeby nanieść w składzie swoje zmiany. - Szczęsny by u mnie nie grał - wypalił na początku. - Za dużo błędów ostatnio popełnia w reprezentacji. Mołdawia, Albania - to zostaje w głowie, nawet jeśli grasz dla Juventusu. U mnie zagrałby Marcin Bułka. On jest w życiowej formie! Wybronił dwa karne, wygryzł w Nicei syna Schmeichela. Musi być w kadrze rywalizacja, a my poprzyklejaliśmy nazwiska do pozycji i tak każdy z nich myśli, że nieważne co zrobi, to będzie grać.