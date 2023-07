Spowiedź prezesa PZPN Cezarego Kuleszy: Dlaczego miałbym rozważać dymisję? Media piszą o mnie głupoty, bo to się lepiej sprzedaje

Nie mam problemu z krytyką, ale chciałbym być oceniany uczciwie. Kiedy byłem prezesem Jagiellonii, przez kilka lat pracowałem za darmo. Sam płaciłem za telefony, paliwo, hotele. Zespół leciał na zgrupowanie do Turcji, a ja z nim - ale za swoje. Po pięciu czy po sześciu latach członkowie Rady Nadzorczej powiedzieli: "Prezes, nie może być tak, że ty nic nie zarabiasz, to dziwnie wygląda w sprawozdaniach". No to mi wpisali dwa tysiące złotych miesięcznie. A niektórzy docinają mi: "Kuleszę interesuje wyłącznie kasa". Co za bzdura! Interesuje mnie dobro polskiej piłki. Wie pan, co mi kiedyś powiedział Michniewicz? "Czarek, jak wygrałeś wybory, to moja rodzina była przekonana, że nie mam szans zostać selekcjonerem". Bo nie mieliśmy dobrych relacji. Ale moje osobiste uczucia odsunąłem na bok, najważniejszy był sukces kadry. Naciskali na mnie, żebym zatrudnił Adama Nawałkę, Janka Urbana albo trenera z zagranicy. Ale ja czułem, że to Michniewicz zagwarantuje nam awans do Kataru i wbrew wszystkim został trenerem reprezentacji. To dowód na to, że wszystko, co robię, robię dla piłki. Ale wy i tak piszecie, że ciągle robię coś źle.