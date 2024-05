Strefa Kibica w Berlinie na Euro 2024

Strefa Kibica na Euro 2024. Jak dojechać do Berlina?

W stolicy Niemiec jedno ze spotkań fazy grupowej rozegra reprezentacja Polski. Biało-Czerwoni w piątek, 21 czerwca zagrają na Olympiastadion z reprezentacją Austrii . Będzie to drugi mecz polskich piłkarzy na turnieju i być może decydujący w kwestii awansu do 1/8 finału.

Z pewnością wielu kibiców reprezentacji Polski wybierze się do Berlina, by wspierać Biało-Czerwonych podczas turnieju. Fani, którym nie udało się zdobyć biletów na mecze Euro 2024, właśnie tam będą mogli wspólnie przeżywać piłkarskie emocje. PKP Intercity na potrzeby mistrzostw Europy, uruchomi specjalne pociągi z Warszawy. Do Berlina będą one kursować codziennie z dodatkowymi wagonami.

Jak pojechać na Euro 2024 do Niemiec? PKP Intercity wyciąga pomocną dłoń kibicom